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الفرنسية عادلخاه تعود إلى السجن في إيران بعد إذن بالخروج 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 11:42 صباحا
الفرنسية عادلخاه تعود إلى السجن في إيران بعد إذن بالخروج 5 أيام
الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه. 19 سبتمبر 2012. (أ ف ب)
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عادت الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، مساء الأحد، إلى السجن في طهران حيث تقضي عقوبة لمدة خمس سنوات، بعدما أُذن لها بالخروج خمسة أيام، على ما أفادت لجنة دعم الباحثة في باريس.

وأعلنت لجنة الدعم الفرنسية في بيان «للأسف لم يتم تمديد إذن فاريبا (بالخروج) خمسة أيام، ولا تحويله إلى إقامة جبرية، وعادت هذا المساء إلى سجن إيوين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت اللجنة «إن كان هذا سمح لها بالتقاط أنفاسها، إلا أنه رغم ذلك خبر سيء جدا»، معتبرة أن الظروف السياسية الحالية في إيران لا تنبئ بـ«تليين» لشروط اعتقالها خلال الأشهر المقبلة.

وكانت اللجنة أعلنت في بيان الثلاثاء، أن عادلخاه منحت إذنا بالخروج لخمسة أيام يمكن تمديدها من سجن إيوين بطهران، حيث تُحتجز في قضية أثارت توترا بين طهران وباريس.

- السلطات الإيرانية تعيد باحثة تحمل الجنسية الفرنسية إلى السجن

وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في مطار طهران مطلع يونيو 2019، وحكم عليها القضاء الإيراني في مايو 2020 بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، وهو ما نفاه أقاربها على الدوام نفيا قاطعا.

«قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار إلكتروني»
وفي أكتوبر 2020، أكد محاميها أنه جرى الافراج عنها وأُعيدت إلى منزلها لتصبح «قيد الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار الكتروني»، غير أنها أعيدت إلى السجن في يناير 2022 بتهمة مخالفة شروط الإقامة الجبرية، وفق السلطات القضائية.

وسمح لها بالخروج خمسة أيام في وقت ينتظر الاتحاد الأوروبي، ردا من طهران وواشنطن على نص «نهائي» يهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية
ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية، وتحتجز عددا من الأجانب غالبيتهم من مزدوجي الجنسية، ويلاقي ذلك انتقادات منظمات حقوقية دولية، فيما تتهم إيران باستخدام هؤلاء الموقوفين كأوراق ضغط في أي مباحثات مع الغرب.

من جهتها، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن توقيفهم يستند إلى إجراءات قضائية وشبهات بقضايا مختلفة أبرزها التجسس أو المس بالأمن القومي.

وبين المعتقلين ثلاثة فرنسيين آخرون غير عادلخاه، هم بنجامان بريال الذي أوقف في مايو 2020، وحكم عليه في يناير، بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر لإدانته بالتجسس، وهي تهمة ينفيها، ونقابيان هما سيسيل كولر وشريكها جاك باريس اللذان أوقفا في مايو واتهما بـ«المساس بأمن» إيران.

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