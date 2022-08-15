ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 5 ضحايا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الطوارئ الأرمينية الإثنين، إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين أخريين من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى الحادث الذي وقع يوم الأحد إلى خمسة، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأرمينية يريفان، الأحد، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق «في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال» و«انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق»، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدّة أشخاص نتيجة «الإهمال».

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية الذي حدث في سوق الجملة في سورمالو، وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وأظهرت صور لوكالة «رويترز»، التُقطت بعد التفجيرات بقليل أضرارا جسيمة في مبنى خرساني، وأشخاصا يزيلون الأنقاض من فوق سيارات كانت متوقفة قريباً.

رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن رئيس خدمة الإنقاذ بالوزارة قوله إن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق مع استمرار انفجار الألعاب النارية، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث والإنقاذ.

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وتشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز، والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة الأولى ووقوعها في أزمة سياسيّة كبيرة.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، جرى إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقاً أنّه لم يُعثر في نهاية المطاف على أيّ عبوات ناسفة في داخله.