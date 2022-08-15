أول تعليق رسمي من إيران على محاولة اغتيال سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، «بشكل حازم»، الإثنين، أي علاقة لإيران بمنفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، خلال مؤتمر في شمال الولايات المتحدة.

وصرح كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، «ننفي بشكل حازم ورسمي» أي علاقة بمنفذ الهجوم، مؤكدا «لا يحق لأحد أن يتّهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة «إسنا» الطلابية.

فتوى بهدر دمه

كان رشدي مهدّدا بالقتل منذ أن أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران آية الله روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه في 1989 إثر صدور روايته «آيات شيطانيّة» متهما الكاتب البريطاني المولود في الهند بـ«معاداة الإسلام والرسول والقرآن».

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وهذا أول رد فعل من طهران على محاولة قتل رشدي، إذ أكد كنعاني أن «إيران لا تعتبر أن أحدا يستحق اللوم أو الإدانة غيره ومؤيديه».

وقال إن «سلمان رشدي عرّض نفسه لغضب الناس ليس فقط المسلمين، ولكن أيضا أتباع الديانات السماوية الأخرى من خلال الإساءة للمقدسات الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم والخطوط الحمراء لجميع أتباع الديانات السماوية».