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دبلوماسي روسي يتوقع إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 09:56 مساء
دبلوماسي روسي يتوقع إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام
مدخل الفندق في فيينا والذي استضاف المحادثات حول الملف النووي الإيراني. (أ ف ب)
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توقع ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أيام قليلة، إذا ما تطورت الأمور بشكل إيجابي.

وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: «في حال تطورت الأحداث بشكل إيجابي، فقد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي الأسبوع المقبل»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

منسقو الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على الاتفاق
وأضاف أوليانوف، أن منسقي الاتحاد الأوروبي أدخلوا عدة تعديلات على النص المطروح حاليًا، موضحًا: «في الواقع، يبدو أن الولايات المتحدة قد وافقت، بينما لم تحدد إيران بعد موقفها من النص».

- الاتحاد الأوروبي: طرح نص نهائي للاتفاق النووي مع إيران.. والمفاوضات انتهت

في 8 أغسطس الحالي، قدم الاتحاد الأوروبي نصًا نهائيًا في ختام المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أوروبي.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته: «عملنا على مدى أربعة أيام، وبات النص اليوم مطروحًا أمام كبار الممثلين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه».

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