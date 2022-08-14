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بولندا تدرس تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 08:59 مساء
بولندا تدرس تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول
علم بولندا. (الإنترنت)
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تدرس بولندا تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول، لتحذو بذلك حذو إستونيا ولاتفيا.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر فافجيك، لوكالة الأنباء البولندية اليوم الأحد، «بولندا تعمل على تطوير تصور يجعل من الممكن عدم إصدار تأشيرات دخول للروس»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي، مزيد العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا يشمل وقف برنامج تأشيرات السفر للمواطنين الروس، موضحا «مع ذلك، تعارض دول أعضاء كبيرة من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا ذلك الأمر».

إستونيا تعلق دخول المواطنين الروس البلاد بتأشيرات «شينغن»
وترفض ألمانيا والمفوضية الأوروبية التعليق الجذري لتأشيرات السياحة بالنسبة للروس.

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كانت إستونيا قررت الأسبوع الماضي، عدم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بتأشيرات «شينغن» تصدرها إستونيا ابتداءً من 18 أغسطس الجاري.

كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة، وتقبل سفارة لاتفيا في موسكو الآن طلبات التأشيرات من المواطنين الروس الذين يرغبون في حضور جنازة لأحد الأقارب في لاتفيا.

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