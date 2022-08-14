كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

القاهرة - بوابة الوسط

رأى وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، أن هناك حربًا كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والصين، مشيرًا إلى أن اختلال التوازن الدولي أصبح واضحًا بشكل خطير.

وقال كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية من العام 1973 إلى العام 1977، خلال مقابلة مع جريدة «وول ستريت جورنال»: «نحن على وشك الدخول في حرب مع روسيا والصين بشأن قضايا نحن مسؤولون جزئيًا عن ظهورها، دون أي يكون لدينا أية فكرة عن كيفية إنهائها، أو ما الذي ستؤدي إليه»، وأثار كسينجر جدلًا واسعًا قبل أشهر، في خطاب أدلى به أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي» بدافوس، اقترح فيه تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا، منها القرم وأجزاء من دونباس، بهدف إنهاء الحرب.

وأوضح كيسنجر: «كنت أؤيد الاستقلال الكامل لأوكرانيا، لكنني اعتقدتُ أنه من الأفضل أن تلعب دورًا شبيها بفنلندا». إلا أنه بعد الطريقة التي تصرفت بها روسيا في أوكرانيا، يرى الدبلوماسي الأميركي السابق أنه «يجب معاملة أوكرانيا في أعقاب (الحرب) كعضو في (الناتو)، سواء كان ذلك رسميًا أم لا». ومع ذلك، فإنه يتوقع تسوية للحرب تحافظ على مكاسب روسيا من توغلها الأول في العام 2014، عندما سيطرت على شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة دونباس.

أما فيما يتعلق بمسألة تايوان، يخشى كيسنجر من أن الولايات المتحدة والصين تناوران نحو أزمة، وينصح واشنطن بالثبات. وقال إن «السياسة التي نفذها كلا الحزبين أنتجت وسمحت بتقدم تايوان إلى كيان ديمقراطي مستقل، وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عامًا». وتابع: «ينبغي أن نكون حذرين للغاية في (اتخاذ) تدابير يبدو أنها تغير هذا الهيكل الأساسي».

وكان كيسنجر قد أثار ضجة في تصريحات سابقة اقترح فيها التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا، حيث قال: «يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات لن يجري التغلب عليها بسهولة»، وأضاف: «من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق»، مما يشير على ما يبدو إلى أن أوكرانيا توافق على التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم».