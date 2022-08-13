بايدن يدين «الهجوم الشرس» على سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، «الهجوم الشرس» على الكاتب البريطاني- الأميركي، سلمان رشدي، الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك.

وأشاد بايدن برشدي «لرفضه الترهيب والإسكات»، مؤكدًا أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و«جميع الأميركيين وجميع الناس حول العالم يصلّون من أجل تعافي رشدي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم بطعن سلمان رشدي

ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة، السبت، تهمة «الشروع في القتل» إلى الرجل المشتبه في طعن الروائي سلمان رشدي بنيويورك أمس الجمعة.

وقال المدعي العام إن المتهم هادي مطر (24 عامًا) مثل أمام المحكمة، وجرى حبسه دون كفالة، حسب شبكة «بي بي سي». وسارع مطر نحو المنصة وهاجم رشدي في مؤتمر أُقيم في غرب ولاية نيويورك، فيما ذكرت الشبكة أن الروائي في حالة حرجة.

تهديدات بالقتل تلاحق سلمان رشدي منذ سنوات

وواجه رشدي، 75 عامًا، تهديدات بالقتل لسنوات بسبب روايته «آيات شيطانية»، التي يعتبرها بعض المسلمين كفرًا بالدين.

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وقال المدعي العام للمنطقة التي وقع فيها الحادث، جيسون شميدت، في بيان: «هذه هي المرحلة المبكرة للغاية لعملية قانونية مطولة»، فيما أوضح وكيل أعمال رشدي أن الروائي وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وهو غير قادر على الكلام، وقد يفقد إحدى عينيه.

واعتقلت الشرطة مطر من فيرفيو بنيوجيرسي بعد وقت قصير من تنفيذه الهجوم في معهد تشوتوكوا. وقالت السلطات إن رشدي تعرض للطعن بضربة واحدة على الأقل في رقبته وبطنه، وقد أُصيب أيضًا بتلف في الكبد.

إصابة محاور سلمان رشدي

كما تعرض هنري ريس، المحاور الذي أجرى المقابلة مع رشدي، لإصابة طفيفة في الرأس ونُقل إلى مستشفى محلي.

ولم تؤكد الشرطة أي دوافع أو تهم للمتهم حتى الآن، وقالت إنها تريد فحص حقيبة ظهر وأجهزة إلكترونية عثر عليها بجوزة المتهم الذي جرى نقله إلى سجن مقاطعة تشوتوكوا.