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الادعاء الأميركي: توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم بطعن سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 08:43 مساء
الادعاء الأميركي: توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم بطعن سلمان رشدي
الكاتب البريطاني سلمان رشدي، (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه الادعاء العام في الولايات المتحدة تهمة «الشروع في القتل» إلى الرجل المشتبه في طعن الروائي سلمان رشدي بنيويورك أمس الجمعة.

وقال المدعي العام إن المتهم هادي مطر (24 عامًا) مثل أمام المحكمة، وجرى حبسه دون كفالة، حسب شبكة «بي بي سي». وسارع مطر نحو المنصة وهاجم رشدي في مؤتمر أُقيم في غرب ولاية نيويورك، فيما ذكرت الشبكة أن الروائي البريطاني في حالة حرجة.

تهديدات بالقتل تلاحق سلمان رشدي منذ سنوات
وواجه رشدي، 75 عامًا، تهديدات بالقتل لسنوات بسبب روايته «آيات شيطانية»، التي يعتبرها بعض المسلمين كفرًا بالدين.

- سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
- صحف إيرانية تشيد بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي
- ماكرون يتضامن مع سلمان رشدي بعد تعرضه للطعن

وقال المدعي العام للمنطقة التي وقع فيها الحادث، جيسون شميدت، في بيان: «هذه هي المرحلة المبكرة للغاية لعملية قانونية مطولة».

الروائي المعروف قد يفقد إحدى عينيه
وأوضح وكيل أعمال رشدي أن الروائي وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وهو غير قادر على الكلام، وقد يفقد إحدى عينيه.

واعتقلت الشرطة مطر من فيرفيو بنيوجيرسي بعد وقت قصير من تنفيذه الهجوم في معهد تشوتوكوا. وقالت السلطات إن رشدي تعرض للطعن بضربة واحدة على الأقل في رقبته وبطنه، وقد أُصيب أيضًا بتلف في الكبد.

إصابة محاور سلمان رشدي
كما تعرض هنري ريس، المحاور الذي أجرى المقابلة مع رشدي، لإصابة طفيفة في الرأس ونُقل إلى مستشفى محلي.

ولم تؤكد الشرطة أي دوافع أو تهم للمتهم حتى الآن، وقالت إنها تريد فحص حقيبة ظهر وأجهزة إلكترونية عثر عليها بجوزة المتهم الذي جرى نقله إلى سجن مقاطعة تشوتوكوا قبل مواجهة التهم الموجهة إليه.

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