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وفاة 4 أشخاص في فيضان بالصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 06:25 مساء
وفاة 4 أشخاص في فيضان بالصين
شخص على دراجة نارية بعد هطول أمطار في بكين، 4 أغسطس 2022 ( أ ف ب)
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أعلنت السلطات المحلية في الصين وفاة أربعة أشخاص وإصابة تسعة بجروح جراء فيضان في جنوب غرب البلاد، اليوم السبت.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام صينية منسوب المياه لدى ارتفاعه بشكل سريع في نهر على أطراف مدينة بينغجو التابعة لمقاطعة سيتشوان، وفق وكالة «فرانس برس».

فوضى بين السياح نتيجة الفيضان
ويبين التسجيل السياح وهم يركضون ويتسلقون الصخور بعدما كانوا يلهون في المياه الضحلة؛ بينما غمرت المياه المكان بشكل سريع. وبدا أن بعضهم لم ينجح في الوصول إلى ضفاف النهر في الوقت المناسب.

كما أظهر تسجيل مصور نشرته جريدة «بكين يوث دايلي» الرسمية، على موقعها على الإنترنت، امرأة عالقة فوق صخرة وسط النهر قبل أن تفقد توازنها ويجرفها التيار.

وقال جهاز الطوارئ في بينغجو، في بيان، إنه «منذ الساعة 19.30، أسفر الفيضان عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة وستة آخرين بجروح طفيفة».

ويأتي الفيضان في ظل صيف تتخلله ظروف جوية صعبة في الصين، حيث سجلت مدن عديدة بينها شنغهاي درجات حرارة قياسية خلال موجة حر في يوليو الماضي.

التغير المناخي.. حقيقة تؤلم العالم أكثر 
ويقول علماء إن أحوال الطقس الصعبة باتت أكثر تكرارًا حول العالم نظرًا لتغير المناخ، متوقعين أن تزداد حدتها مع ارتفاع درجات حرارة الكوكب.

وأصدر المرصد الوطني الصيني تحذيرًا من المستوى الأحمر (أعلى درجة) من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع أن تتجاوز الأربعين درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد نهاية الأسبوع الجاري.

وأدت فيضانات اجتاحت جنوب الصين، في يونيو الماضي، إلى نزوح نصف مليون شخص وتسببت بخسائر تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

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