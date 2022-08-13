زعيم المعارضة الكينية أودينجا يتصدر السباق الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في كينيا اليوم السبت، تصدر زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا السباق الرئاسي في البلاد، متقدما على نائب الرئيس وليام روتو الذي احتل المركز الثاني.

وبعد فرز ما يزيد قليلا على 26% من الأصوات، حصل أودينجا على 54% من الأصوات، وروتو على 45%، وفقا للنتائج التي قدمتها مفوضية الانتخابات الكينية وعرضتها على شاشة كبيرة في مركز إحصاء عام بالعاصمة نيروبي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كينياتا يعلن دعمه لأودينجا

وأجرت كينيا، أغنى دولة في شرق أفريقيا، انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية يوم الثلاثاء الماضي، إذ يخوض روتو وأودينجا منافسة قوية لخلافة الرئيس أوهورو كينياتا، الذي استنفد الفترتين المسموح بهما على رأس السلطة، واختلف كينياتا مع روتو بعد الانتخابات السابقة وأعلن دعمه لأودينجا.

- تحت وطأة الغلاء والوباء.. بدء الاقتراع في انتخابات تدخل كينيا «حقبة جديدة»

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على ما يزيد على 50% على الأقل من الأصوات و25% على الأقل من الأصوات في 24 من أصل 47 إقليمًا، فيما من المقرر أن تعلن المفوضية الفائز بحلول يوم الثلاثاء المقبل.