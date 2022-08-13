زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي مجددا لمنع إصدار تأشيرات للروس

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء جديدًا ليل الجمعة-السبت، لدول الاتحاد الأوروبي لمنع إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس حتى لا يصبح التكتل «سوقًا مفتوحة» لأي شخص لديه الوسائل للدخول.

وقال زيلينسكي، إن اقتراحه لا ينطبق على الروس الذين يحتاجون للمساعدة بسبب مخاطرتهم بحريتهم أو بحياتهم من خلال مقاومة سياسات زعيم الكرملين فلاديمير بوتين، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف الرئيس الأوكراني، في خطاب ألقاه خلال الليل، «يجب أن تكون هناك ضمانات بأن القتلة الروس أو المتواطئين في إرهاب الدولة لن يستخدموا تأشيرات شنغن»، في إشارة إلى التأشيرات التي تمنح حاملها حق الوصول إلى منطقة شنغن الحالية من الحدود والتي تمتد عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

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وتابع «ثانيًا يجب ألا نقضي على فكرة أوروبا ذاتها - قيمنا الأوروبية المشتركة، لذلك يجب ألا تتحول أوروبا إلى سوق.. يكون الشيء الرئيسي فيه أن يدفع الناس ثمن بضائعهم فحسب».

تنديد روسي بدعوة زيلينسكي

وحث زيلينسكي لأول مرة على حظر التأشيرات في مقابلة الأسبوع الماضي مع جريدة واشنطن بوست، قائلاً إن الروس يجب أن يعيشوا في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم.

ولم يحظ نداء زيلينسكي حتى الآن بدعم اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه يشعر بالارتياح بسبب الدعم الذي قدمته دول البلطيق السوفياتية السابقة وجمهورية التشيك، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، كما دعمت فنلندا هذه الفكرة.

وندد الناطق باسم الكرملين دمتري بيسكوف، بدعوة زيلينسكي هذا الأسبوع، قائلًا إن «أي محاولة لعزل الروس أو روسيا هي عملية لا تتوافر لها آفاق النجاح».