وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا إلى 16.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن «فولمار إس»، التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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ووفق بيان الوزارة، غادرت السفينة «ثو» التي ترفع علم جزر مارشال من الميناء نفسه وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.