الطعنات تهدد كبد سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط

وُضع الكاتب البريطاني سلمان رشدي، على جهاز التنفس الصناعي الجمعة، إثر تعرّضه للطعن مرات عدة خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، وفق ما قال وكيل أعماله لجريدة «نيويورك تايمز».

ونقلت الجريدة عن أندرو ويلي، قوله إن «الأنباء ليست جيّدة»، وإن «من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطعن والتلف»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفور تعرّضه لهجوم على منصّة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نُقل رشدي بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله على «تويتر»، واعدًا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحّي للروائي البالغ 75 عامًا والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدة.

ماذا حدث لسلمان رشدي؟

وقال كارل ليفان وهو أستاذ علوم سياسية كان موجودًا في القاعة، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف، إن رجلًا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسًا و«طعنه بعنف مرات عدة». وروى الشاهد أن المهاجم «حاول قتل سلمان رشدي». ولم تُقدّم الشرطة من جهتها تفاصيل عن حالة رشدي الصحية، مكتفية بالقول إنه خضع لجراحة، وفق وكالة «فرانس برس».

وعرّفت الشرطة عن المشتبه فيه على أنه هادي مطر (24 عامًا) من فيرفيلد في نيوجيرزي، في حين لم تتضح دوافعه حتى الآن. وأشارت الشرطة إلى أن رشدي تعرض للطعن في رقبته وبطنه. وهرع عدد من الأشخاص إلى المنصة وثبتوا المشتبه به أرضًا، قبل أن يعتقله أحد عناصر الأمن. وقدم طبيب كان موجودًا بين الحاضرين إسعافات أولية لرشدي قبل وصول رجال الإسعاف.