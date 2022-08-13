ماكرون يتضامن مع سلمان رشدي بعد تعرضه للطعن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، تضامنه مع الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي تعرّض للطعن في الولايات المتحدة، مؤكّدًا «أنّنا اليوم إلى جانبه أكثر من أيّ وقت مضى».

وكتب ماكرون على «تويتر»، «منذ 33 عامًا، يُجسّد سلمان رشدي الحرّية ومحاربة الظلامية... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالميّ. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أيّ وقت مضى»، حسب وكالة «فرانس برس».

رشدي يتعرض للطعن

وتعرض رشدي للطعن قبيل بدء محاضرة له في ولاية نيويورك الأميركية اليوم الجمعة، حيث قالت الشرطة إنه أصيب في عنقه.

وذاع صيت الكاتب البريطاني إثر إصداره رواية «آيات شيطانية» في العام 1988، المثيرة للجدل، والتي تسببت في احتجاجات للمسلمين في عدة دول، وتلقى على أثرها تهديدات بالقتل، كما خرجت فتوى بإهدار دمه من قبل المرشد العام السابق للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني.