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جونسون يندد بالهجوم على سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 08:19 مساء
جونسون يندد بالهجوم على سلمان رشدي
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني سلمان رشدي الجمعة في الولايات المتحدة.

وأعرب جونسون في تغريدة عن «روعه لتعرض سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقًا علينا ألا نتوقف عن الدفاع عنه» في إشارة إلى حرية التعبير، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعرض رشدي للطعن قبيل بدء محاضرة له في ولاية نيويورك الأميركية اليوم الجمعة.

وذاع صيت الكاتب البريطاني إثر إصداره رواية «آيات شيطانية» في العام 1988، المثيرة للجدل، والتي تسببت في احتجاجات للمسلمين في عدة دول، وتلقى على أثرها تهديدات بالقتل، كما خرجت فتوى بإهدار دمه من قبل المرشد العام السابق للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني.

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