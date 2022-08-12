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مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ستجري «عمليات عبور بحرية وجوية» في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 08:08 مساء
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ستجري «عمليات عبور بحرية وجوية» في مضيق تايوان
كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا كورت كامبل. (الإنترنت)
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أعلن مسؤول أميركي كبير، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري «عمليات عبور بحرية وجوية» في مضيق تايوان خلال «الأسابيع المقبلة»، رغم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأكّد كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون آسيا كورت كامبل أن القوات الأميركية ستواصل رغم التوتر «التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بحرّية الملاحة»، مضيفًا أن «هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحري وجوي اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة».

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