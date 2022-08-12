شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة نيويورك أن الكاتب البريطاني سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق خلال هجوم استهدفه قبل إلقائه محاضرة، الجمعة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه ومؤكدة توقيف المشتبه به.

وجاء في بيان للشرطة أن «مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. تعرض رشدي للطعن في العنق وجرى نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وذاع صيت رشدي إثر إصداره رواية «آيات شيطانية» في العام 1988، المثيرة للجدل، والتي تسببت في احتجاجات للمسلمين في عدة دول، وتلقى على أثرها تهديدات بالقتل، كما خرجت فتوى بإهدار دمه من قبل المرشد العام السابق للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني.