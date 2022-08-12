سلمان رشدي يتعرض لهجوم قبل محاضرة في ولاية نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، لهجوم في قاعة كان يستعد لإلقاء محاضرة فيها، الجمعة، بغرب ولاية نيويورك، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت شرطة منطقة تشوتوكا حيث كان الكاتب سيلقي المحاضرة تعرض شخص للطعن من دون أن تحدد هوية الضحية، في اتصال أجرته معها وكالة «فرانس برس».

وذاع صيت رشدي إثر إصداره رواية «آيات شيطانية» في العام 1988، المثيرة للجدل، والتي تسببت في احتجاجات للمسلمين في عدة دول، وتلقى على أثرها تهديدات بالقتل، كما خرجت فتوى بإهدار دمه من قبل المرشد العام السابق للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني.