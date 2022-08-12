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الصين تفرض عقوبات على مسؤولة ليتوانية زارت تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 03:07 مساء
الصين تفرض عقوبات على مسؤولة ليتوانية زارت تايوان
الجيش الصيني. (الإنترنت)
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فرضت الصين عقوبات على نائبة وزير النقل والاتصالات في ليتوانيا، أجني فايسيوكيفيتشيوتو، بسبب زيارتها لتايوان، وأوقفت جميع أشكال التعاون مع الوزارة، طبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الجمعة، عن بيان الوزارة قوله إن «زيارة المسؤولة الليتاوانية إلى تايوان تجاهلت مبدأ الصين واحدة وتدخلت بشدة في الشؤون الداخلية الصينية»، ولم يكشف البيان عن مزيد التفاصيل بشأن طبيعة العقوبات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كما أوقفت الصين التبادل والتعاون مع ليتوانيا في النقل البري الدولي.

توتر العلاقات بين الصين وليتوانيا
كانت علاقات الصين مع ليتوانيا، قد توترت بعدما سمحت الأخيرة، في العام الماضي لتايوان بإقامة مكتب تمثيل لها على أراضيها، الأمر الذي اعتبرته الصين انتهاكا لسيادتها على اعتبار، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها .

- الصين تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان

وردا على ذلك، سحبت الصين سفيرها من ليتوانيا وفرضت حظرا تجاريا فعليا، إضافة إلى مطالبة فيلنيوس باستدعاء سفيرها من بكين.

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