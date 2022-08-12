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«تهديدات» للشرطة الفدرالية بعد دهم منزل ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 10:52 صباحا
«تهديدات» للشرطة الفدرالية بعد دهم منزل ترامب
دونالد ترامب في واشنطن بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ في أول محاكمة له أمام الكونغرس. 6 فبراير 2020، (أ ف ب)
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أعلنت رابطة لعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، أنهم يتلقون تهديدات منذ مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي اعترف وزير العدل الأميركي بأنه «وافق شخصيا» على تنفيذها وتثير غضب الجمهوريين.

وقال وزير العدل الديموقراطي ميريك غارلاند، في مؤتمر صحفي استثنائي، لم يكشف خلاله أي تفاصيل عن أسباب ونتائج هذه العملية، «وافقت شخصيا على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

ودانت الرابطة «الهجمات التي لا أساس لها من الصحة»، وشنها الجمهوريون ضد وزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي.

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وصف سياسيّون محافظون وترامب نفسه، مكتب التحقيقات الفدرالي، بأنّه «فاسد» و«مُسيّس» في أعقاب مداهمة منزل الرئيس السابق، كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.

وقالت رابطة عناصر الـ«إف بي آي»، في بيان، إنّه «لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم»، مضيفة أنّ «التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون».

قاض اتحادي صادق على النص
وفي مؤتمره الصحفي، أكد غارلاند أن وزارة العدل «لا تستخف بهذا النوع من القرارات»، مشيرا إلى أن قاضيا اتحاديا صادق على النص.

وشدد على «التزامات أخلاقية» تمنعه من كشف أسباب التفتيش لكنه ذكر أنه طلب من قاضٍ في فلوريدا رفع السرية عن مذكرة التفتيش، وأشار خصوصا إلى أن دونالد ترامب بنفسه أكد أن القضية ترتدي «أهمية للصالح العام» قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

وقال ترامب، الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس الجمعة «لن أعترض على الإفراج عن الوثائق، فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فورا».

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