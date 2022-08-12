Atwasat

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 08:52 صباحا
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
شعار مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، 5 يوليو 2016. (أ ف ب)
alwasat radio

قتلت الشرطة الأميركيّة، الخميس، مسلّحًا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات على مواجهة مسلّحة.

حصلت الواقعة في وقتٍ يسود الغضب أوساط اليمينيّين على خلفيّة تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مار أيه لاغو في فلوريدا، علما بأنّ لا مؤشّرات تفيد بوجود رابط بين الواقعتَين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف. بي. آي» في بيان، أنّ مسلّحًا حاول اقتحام مركز الجهاز في مدينة سينسيناتي في أوهايو صباح الخميس، مشيرا إلى أن الواقعة «فعّلت جرس الإنذار واستجابة عناصر وحدة مسلّحة خاصة في مكتب التحقيقات الفدرالي، فلاذ الشخص بالفرار».

الشرطة الأميركية تطارد المهاجم وتقتله
وحسب وسائل إعلام محلّية، استعمل الشخص قاذفًا للمسامير (آلة لقذف المسامير تعمل بواسطة ضغط الهواء) وكانت بحوزته بندقيّة من نوع «أيه-أر 15» وقد فرّ بسيارة. وقال الناطق باسم الشرطة إنّ قوات إنفاذ القانون لاحقت المهاجم، وأضاف: «عندما توقّفت السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين الشرطيّين والمشتبه به».

- تفتيش منزل ترامب جرى بأمر وزير العدل الأميركي
- ترامب «رفض الإجابة» عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

وقد لجأ الرجل إلى حقل ذرة، حيث حاصرته قوّات الأمن التي حاولت دون جدوى التفاوض معه للاستسلام، حسب ما قال ناطق باسم شرطة أوهايو. ولوّح الرجل البالغ 42 عامًا بسلاحه الناريّ في اتّجاه الشرطة التي أطلقت النار بعد ذلك. وقد أُعلِن مقتله على الفور. 

والأربعاء، ندّد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، بتهديدات تعرّض لها الجهاز على خلفيّة دهم دارة ترامب. ووصف راي التهديدات بأنّها «مؤسفة وخطيرة»، وقال إنّ «العنف ضدّ أجهزة إنفاذ القانون ليست الحلّ، أيًّا يكُن الشخص الذي أثار استياءك».

ولم يعلن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل إلى الآن السبب الذي استدعى تفتيش دارة ترامب في فلوريدا. لكنّ وسائل إعلام أميركيّة أشارت إلى أنّ عمليّة التفتيش جرت بموجب مذكّرة قضائيّة على خلفيّة اشتباه بسوء التعامل بوثائق سرّية أرسِلت إلى مار أيه لاغو بعد خروج ترامب من البيت الأبيض في يناير 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد

تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد
طارق ثابت مدربا للأولمبي

طارق ثابت مدربا للأولمبي
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية...
تفتيش منزل ترامب جرى بأمر وزير العدل الأميركي
تفتيش منزل ترامب جرى بأمر وزير العدل الأميركي
غروسي: «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
غروسي: «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا ...
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
«تهديدات» للشرطة الفدرالية بعد دهم منزل ترامب
«تهديدات» للشرطة الفدرالية بعد دهم منزل ترامب...
وضع صحفية روسية احتجت ضد الحرب في أوكرانيا قيد الإقامة الجبرية
وضع صحفية روسية احتجت ضد الحرب في أوكرانيا قيد الإقامة ......
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية...
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري...
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط