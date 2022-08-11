رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، المجتمع الدولي إلى «التحرك الفوري» لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة التي استهدفت بعمليات قصف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو: «يجب أن يتحرّك العالم بأسره فورا لطرد محتلّي زابوريجيا» وهي المحطة الأكبر في أوروبا، واقعة في جنوب أوكرانيا وتحتلها القوات الروسية منذ 4 مارس. وأضاف «الانسحاب التام للروس وحده (...) سيضمن الأمن النووي لكل أوروبا».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مجلس الأمن الدولي، إن «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشن ضربات جديدة عليها، مضيفا أنه يجب السماح للوكالة بالوصول إليها.

- غروسي: «الوضع حرج» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

وأوضح رافايل غروسي خلال حديثه عبر الفيديو في هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن «الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتخضع المحطة، وهي الأكبر في أوكرانيا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس.