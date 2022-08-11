واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة روسيا، اليوم الخميس، إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة التي تعرضت لقصف جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول» مضيفا أن واشنطن «تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى دعم بلاده «الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها».