Atwasat

واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 07:01 مساء
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا
محطة زابوريغيا للطاقة النووية في أوكرانيا. ( الإنترنت)
alwasat radio

دعت الولايات المتحدة روسيا، اليوم الخميس، إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، مؤكدة تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة التي تعرضت لقصف جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول» مضيفا أن واشنطن «تستمر بمناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى دعم بلاده «الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طارق ثابت مدربا للأولمبي

طارق ثابت مدربا للأولمبي
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»
إيران تفند الرواية الأميركية بشأن تخطيطها لاغتيال بولتون
إيران تفند الرواية الأميركية بشأن تخطيطها لاغتيال بولتون
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددا
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا ......
أوكرانيا: تضرر أجهزة استشعار الإشعاعات بمحطة زابوريغيا عقب القصف الروسي
أوكرانيا: تضرر أجهزة استشعار الإشعاعات بمحطة زابوريغيا عقب ......
5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين موسكو وكييف
5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل ......
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددا
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية ......
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط