5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين موسكو وكييف

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت كل من موسكو وكييف اليوم الخميس الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريغيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا والتي تحتلها روسيا.

وتحدثت الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطة (إنيرغواتوم) عن وقوع خمس ضربات قرب مستودع للمواد المشعة. وأوضحت الشركة: «سجلت خمس ضربات جديدة مباشرة قرب مستودع للمواد المشعة»، متهمة القوات الروسية بشنها.

في الوقت ذاته، اتهم المسؤول الموالي للروس فلاديمير روغوف العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو في هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا «مقاتلي (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بشن تلك الهجمات».