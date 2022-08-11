Atwasat

5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين موسكو وكييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 04:42 مساء
5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين موسكو وكييف
موقع محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تبادلت كل من موسكو وكييف اليوم الخميس الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريغيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا والتي تحتلها روسيا.

وتحدثت الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطة (إنيرغواتوم) عن وقوع خمس ضربات قرب مستودع للمواد المشعة. وأوضحت الشركة: «سجلت خمس ضربات جديدة مباشرة قرب مستودع للمواد المشعة»، متهمة القوات الروسية بشنها.

في الوقت ذاته، اتهم المسؤول الموالي للروس فلاديمير روغوف العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو في هذه المنطقة المحتلة في جنوب أوكرانيا «مقاتلي (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بشن تلك الهجمات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»
إيران تفند الرواية الأميركية بشأن تخطيطها لاغتيال بولتون
إيران تفند الرواية الأميركية بشأن تخطيطها لاغتيال بولتون
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددًا
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا النووية بأوكرانيا
واشنطن تدعو لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريغيا ......
أوكرانيا: تضرر أجهزة استشعار الإشعاعات بمحطة زابوريغيا عقب القصف الروسي
أوكرانيا: تضرر أجهزة استشعار الإشعاعات بمحطة زابوريغيا عقب ......
5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل اتهامات بين موسكو وكييف
5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة في أوكرانيا.. وتبادل ......
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية مجددًا
مسؤول مؤيد لموسكو: أوكرانيا قصفت محطة زابوريغيا النووية ......
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط