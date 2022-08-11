إيران تفند الرواية الأميركية بشأن تخطيطها لاغتيال بولتون

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت طهران، الخميس، تأكيدات محكمة أميركية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، ووصفتها بأنها «سخيفة».

وأكدت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، وقالت في بيان، إن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في يناير 2020.

وردا على ذلك، صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، بأن « المسؤولين القضائيين الأميركيين وفي سياق اتهامات أميركا اللامتناهية ضد إيران واستمرار سياسة التخويف من إيران الفاشلة، وفي فبركة قصصية جديدة، وجهوا اتهامات دون تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة»، وأضاف: «هذه المرة، تمت الاستفادة من فبركة سيناريوهات تتعلق بعناصر مفلسة سياسيًا وعديمة القيمة مثل بولتون للتقدم بهذه العملية».

تفاصيل الرواية الأميركية بشأن محاولة اغتيال بولتون

وقالت وزارة العدل الأميركية إنه بين أكتوبر 2021 وأبريل 2022، اتّصل شهرام بورصافي بمصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل المشفرة وأعطاه تعليمات لتحديد مكان بولتون وتصويره ثم قتله. لكن المصدر كان في الواقع مخبرا لدى مكتب التحقيقات الفدرالي.

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وبعد ذلك، أمره بفتح حساب بعملة رقمية، ثم أعطاه عنوان مستشار دونالد ترامب السابق وطلب منه تنفيذ الخطة قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني. لكن بعد مرور تاريخ الذكرى السنوية لمقتل سليماني، واصل شهرام بورصافي الضغط على المصدر السري لقتل بولتون ووعده بعقد آخر بقيمة مليون دولار إذا نجحت العملية.

وكان الجنرال قاسمي مهندس استراتيجية بلاده في الشرق الأوسط، قائد فيلق القدس، الوحدة المسؤولة عن العمليات الخارجية داخل الحرس الثوري.

رد إيران على الاتهامات الأميركية

وقال كنعاني إن «هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي بأهداف ودوافع سياسية، وهي في الحقيقة هروب للأمام وإثارة دعائية وبشكل خاص تهرب من مسؤولية عديد الجرائم الإرهابية المتورطة فيها الحكومة الأميركية، بصورة مباشرة مثل الاغتيال الجبان للقائد الشهيد سليماني»، وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية تحذر بقوة من أي عمل ضد الرعايا الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة للسخرية».

وحذر مستشار الأمن القومي الحالي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، الأربعاء، من أن طهران تواجه «عواقب وخيمة» إذا هاجمت مسؤولين أميركيين. وتأتي الاتهامات الأميركية بينما تدرس طهران حلا وسط قدمه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 المعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 بناء على رغبة دونالد ترامب الذي كان بولتون مستشاره حينذاك.