Atwasat

شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 08:11 صباحا
شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء
شقيقية زوجة رئيس بيرو، 22 يوليو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

سلّمت شقيقة زوجة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو نفسها للقضاء، بعد عمليات تفتيش غير مسبوقة للقصر الرئاسي والمنزل الخاص لرئيس الدولة من قبل الشرطة بحثا عنها، وفق ما أعلن محاميها.

وقال المحامي خوسيه ديونيسيو لإذاعة «آر بي بي» المحلية، أمس الأربعاء، «نحن داخل مكاتب النيابة العام»، مضيفا أن وصول ينيفير باريديس الملاحقة بتهمة فساد «فاجأ المدعين العامين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقبل ذلك بساعات، فتشت الشرطة المنزل الخاص لكاستيو في شوغور (شمال) بحثا شقيقة زوجته، في اليوم التالي لمداهمة القصر الرئاسي في ليما.

رئيس بيرو متهم في قضايا فساد أخرى
وخضع رئيس بيرو نفسه لخمسة تحقيقات تتعلق خصوصا بقضايا فساد. لكن هذه القضايا منفصلة عن تلك المتعلقة بشقيقة زوجته. واستدعيت ينيفر باريديس للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام والمثول أمام لجنة مراقبة في برلمان البيرو في منتصف يوليو.

- تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

ووافقت محكمة العدل العليا الثلاثاء على طلب المدعي العام تفتيش القصر الرئاسي لأن باريديس التي تعتبر كاستيو وزوجته مثل «والديها»، ذكرت ثلاثة عناوين في وثائقها الرسمية. وهذه العملية غير مسبوقة في تاريخ البيرو إذ إنها المرة الأولى التي يدخل فيها القضاء مقر السلطة التنفيذية بحثا عن شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم تسيت بمالي إلى 42 جنديا
ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم تسيت بمالي إلى 42 جنديا
انقسامات في طالبان بعد عام من سيطرتها على أفغانستان
انقسامات في طالبان بعد عام من سيطرتها على أفغانستان
6 قتلى في ضربات روسية على بخموت شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على بخموت شرق أوكرانيا
احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في سيراليون
احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في سيراليون
شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء
شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»
برلمان لاتفيا يعلن روسيا «دولة داعمة للإرهاب»...
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين
تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة ردا على تهديدات الصين...
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» ......
شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء
شقيقة زوجة رئيس بيرو المطلوبة بتهم فساد تسلّم نفسها للقضاء...
احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في سيراليون
احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة في سيراليون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط