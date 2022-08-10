ستة قتلى في ضربات روسية على بخموت شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ستة أشخاص على الأقلّ وجرح ثلاثة آخرون، الأربعاء، في ضربات روسية على مدينة بخموت القريبة من جبهة القتال في الشرق الأوكراني، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وكتب بافلو كيريلنكو على «تلغرام» أن «الروس قصفوا المدينة براجمة صواريخ طالت حيّا سكنيا. وبحسب المعلومات الأولية، تعرّضت 12 بناية سكنية لأضرار واندلعت النيران في أربعة مبان»، مرفقا رسالته بصور لعناصر إطفاء يحاولون إخماد الحرائق.

وفي ليل الثلاثاء- الأربعاء، قتل 13 مدنيا في قصف روسي على منطقة دنيبروبيتروفسك الواقعة في وسط أوكرانيا الشرقي، حسب ما أعلن الحاكم فالنتين ريزنيتشينكوـ وفق وكالة «فرانس برس».

وتوفي شخصان آخران متأثرين بجروحهما ليضافا إلى الحصيلة الأولى البالغة 11 قتيلا التي كان أعلنها الحاكم قبيل ذلك عبر «تلغرام».