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ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم تسيت بمالي إلى 42 جنديا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:31 مساء
ارتفاع حصيلة القتلى في هجوم تسيت بمالي إلى 42 جنديا
جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين. 28 فبراير 2020. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات المالية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا لحصيلة قتلى هجوم نفذه مسلحون في مدينة تسيت، الأحد الماضي.

ووفقا لوثيقة تتضمن أسماء الجنود القتلى، فقد لقي 42 جنديًا ماليًا مصرعهم  في أحدث حصيلة للهجوم الذي وقع في المدينة الواقعة في منطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

والحصيلة الجديدة هي الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها تنظيم «داعش» في منطقة الحدود الثلاث.

ويوم الثلاثاء، أعلن الجيش المالي في حصيلة أولية، أن مسلحين قتلوا 17 من جنوده وأربعة مدنيين في هجوم بالقرب من بلدة تسيت يوم الأحد.

خسائر في صفوف جيش مالي
وقال الجيش، في بيان أصدره، في وقت متأخر الإثنين، إن تسعة جنود آخرين فقدوا وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير.

وجاء في البيان «في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها ويُعتقد أنها تنظيم داعش». وقال الجيش إنه قتل سبعة على الأقل من الإرهابيين المهاجمين.

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