مقتل 15 جنديا بهجوم مزدوج في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو، في بيان، إن 15 جنديًا قتلوا الثلاثاء في هجوم بعبوتين ناسفتين نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إسلامية متطرفة في شمال بوركينا فاسو.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن الهجوم الذي نفذ بعبوتين «محليتي الصنع» وقع على محور بورزنغا-دجيبو في منطقة وسط-الشمال. ولفتت إلى أن «حصيلة التفجيرين مقتل 15 جنديا وجرح واحد».

- 10 قتلى في هجوم ببوركينا فاسو

وفي وقت سابق، اليوم أفادت «فرانس برس» بمقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم أربعة من المتطوعين الأمنيين في هجوم يُشتبه بأن «متطرفين» نفذوه في شمال بوركينا فاسو.

وقُتل تسعة متطوعين أمنيين وأربعة جنود، الخميس، في هجوم شنه متطرفون مفترضون على وحدة تابعة لمفرزة عسكرية في بورزانغا (شمال) كانت تنسّق عملية هجومية مع مجموعة من المتطوّعين.