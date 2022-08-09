مقتل 17 جنديا و4 مدنيين في هجوم شنه مسلحون في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش في مالي، الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا 17 من جنوده وأربعة مدنيين في هجوم بالقرب من بلدة تيسيت يوم الأحد.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن تسعة جنود آخرين فقدوا وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير، لافتًا إلى الاشتباه في أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

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وجاء في البيان «في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق فيما بينها ويُعتقد أنها داعش في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيّرة والمدفعية».

وتواجه مالي أسوأ تمرد تشنه جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر. وقال الجيش إنه قتل سبعة على الأقل في صفوف العدو.