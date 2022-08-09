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روسيا تطلق قمرا صناعيا إيرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:45 صباحا
روسيا تطلق قمرا صناعيا إيرانيا
منصة الإطلاق في قاعدة «بايكونور» الفضائية، 5/ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أطلق قمر صناعي إيراني محمولا بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان، الثلاثاء، وفق مشاهد حية بثتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس».

وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز «سويوز-1.2ب» يحمل قمر «خيام» الصناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدد للعملية عند الساعة 5:52 بتوقيت غرينتش، وفق وكالة «فرانس برس».

ويهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيّام الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى «مراقبة حدود البلاد»، وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأعقب الإعلان عن إطلاق القمر، زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران في 19 يوليو، حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي دعا لتعزيز «التعاون الطويل الأمد» بين البلدين.

مخاوف أميركية بشأن البرنامج الفضائي الإيراني
ونفى بوتين في يونيو 2021، تقارير صحفية أميركية عن نية روسيا توفير نظام متطور للأقمار الصناعية لحساب إيران بغرض تحسين قدراتها في مجالات التجسس.

وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم العام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

وغالبا ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ البالستية عبر إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء. وأكدت إيران، الأحد، أن القمر الصناعي العائد لها والمقرر أن تطلقه روسيا الأسبوع المقبل، سيكون تحت سيطرتها «من اليوم الأول»، نافية تقارير أميركية عن استخدامه من قبل موسكو في إطار حربها ضد أوكرانيا.

وسبق لإيران أن أطلقت أقمارا صناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في مارس 2022 مع قمر «نور 2» العسكري العائد للحرس الثوري.

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