روسيا تنسحب من بند التفتيش الميداني بمعاهدة «ستارت»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» مع الولايات المتحدة والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن المنشآت الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة «نيو ستارت» ستعفى موقتًا من عمليات التفتيش.