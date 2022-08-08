Atwasat

الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو الرد الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 07:39 مساء
الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو الرد الأميركي
سياح ينظرون إلى مروحية عسكرية صينية تحلق قبالة جزيرة بينغتان القريبة من تايوان، 4 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

واصلت الصين تنفيذ مناورات عسكرية، اليوم الإثنين، بالقرب من تايوان، متجاهلة دعوات الغرب إلى خفض التصعيد، وفق وكالة «فرانس برس».

وباشر الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، الخميس الماضي، غداة زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وأثارت جدلًا.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات الواسعة النطاق ظهر أمس الأحد، بحسب المديرية الصينية للأمن البحري. وكان الهدف منها التدرب على «محاصرة» الجزيرة، وفق وسائل إعلام صينية؛ لكن المناورات تواصلت الإثنين.

عمليات عسكرية صينية لصد الهجمات في البحر
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية، الإثنين، أن «جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر».

ولم تحدد القيادة في أي منطقة تجري المناورات، وما إذا كانت تنفذ بالذخيرة الحية أم لا.

وخلال الأيام الأخيرة، نظمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، حاشدة لها طائرات وسفنًا حربية وصواريخ بالستية.

بايدن يعلن عن قلقه من استمرار التدريبات الصينية
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن انشغاله بشأن استمرار التدريبات العسكرية الصينية قرب تايوان، لكنه أكد أنه لا يتوقع تصعيدًا.

وقال للصحفيين: «لست قلقًا، لكنني منشغل بكونهم يتحركون كثيرًا. إلا أنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أكثر مما يفعلون حاليًا».

وأثارت هذه التدريبات انتقادات وزراء خارجية مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا) الذين رأوا «عدم وجود أي مبرر لهذه المناورات العسكرية العدوانية»، حسب قولهم.

اعتراض أميركي على الرد الصيني
وبعد أن علقت الصين سلسلة من المحادثات واتفاقات التعاون مع واشنطن، لاسيما في مجالي التغير المناخي والدفاع، اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن من جهته أن الرد الصيني «غير متكافئ بتاتًا».

ونشر بلينكن مع نظيريه الياباني والأسترالي بيانًا، دعا فيه الصين إلى وقف التمارين العسكرية.

وردًا على سؤال الإثنين، لم يؤكد المناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، رسميًا إجراء تدريبات جديدة، لكنه شدد على أن رد فعل بكين كان «مشروعًا وعقلانيًا وقانونيًا».

بكين تحذر «مثيري الشغب»
وأضاف وبين بين، خلال مؤتمر صحفي دوري: «إنه تحذير لمثيري الشغب وكذلك درس لمؤيدي استقلال تايوان»، مدافعًا عن المناورات العسكرية بالقول إنها شفافة ومهنية.

وتابع: «ندعو الولايات المتحدة إلى القيام بفحص ضمير وتصحيح خطئها في أسرع وقت ممكن... وكذلك التوقف عن اللعب بورقة تايوان بهدف إعاقة (تنمية) الصين».

إدانة تايوانية للمناورات 
من جهتها، دانت وزارة الخارجية التايوانية في بيان صحفي استمرار المناورات التي اعتبرت أنها «تقوض الوضع الراهن في مضيق تايوان وتثير التوترات في المنطقة».

وأعلن الجيش التايواني، اليوم الإثنين، أنه سيجري هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لغزو صيني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ

«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران: سنقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي
إيران: سنقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي
رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض
رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض
وزير الخارجية الأميركي: لا نريد التفوق على أحد في الشراكة مع أفريقيا
وزير الخارجية الأميركي: لا نريد التفوق على أحد في الشراكة مع ...
واشنطن تقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا بمليار دولار
واشنطن تقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا بمليار دولار
الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو الرد الأميركي
الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو الرد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في ......
حوار وطني تشادي في الدوحة.. من حضر ومن غاب وما موقف الأمم المتحدة؟
حوار وطني تشادي في الدوحة.. من حضر ومن غاب وما موقف الأمم ......
روسيا تنسحب من بند التفتيش الميداني بمعاهدة «ستارت»
روسيا تنسحب من بند التفتيش الميداني بمعاهدة «ستارت»...
الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو الرد الأميركي
الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان.. وهذا هو ......
واشنطن تقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا بمليار دولار
واشنطن تقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا بمليار دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط