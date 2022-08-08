رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب للأمة اليوم الإثنين، إنه لم يكن يعلم بشأن تنصت جهاز المخابرات بالبلاد على زعيم الحزب الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس في العام 2021، في محاولة لأن ينأى بنفسه عن فضيحة سياسية متنامية.

وأثارت القضية، التي تفجرت الأسبوع الماضي، ضجة طالبت على أثرها أحزاب المعارضة بإجراء تحقيق شامل، ووصفت ما حدث بأنه مثل فضيحة «ووترجيت» السياسية الشهيرة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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واعتذر رئيس الوزراء، الذي يواجه حزبه معركة من أجل إعادة انتخابه العام المقبل، لأندرولاكيس يوم السبت، قائلًا إنه لم يكن على علم بما فعله جهاز المخابرات ولم يكن ليوافق عليه.

وأضاف ميتسوتاكيس، في خطابه الذي بثه التلفزيون الإثنين، «ما حدث ربما كان قانونيًا، لكنه كان خطأ.. لم أكن أعلم بهذا الأمر ومن البديهي أنني لم أكن لأسمح به أبدًا».

وقال إنه علم فقط بعمليات التنصت على هاتف أندرولاكيس «قبل أيام قليلة»، وأعلن أيضًا إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات جهاز المخابرات الوطني وتعزيز الشفافية بشأن ممارساته.

التنصت على الهاتف «غير مقبول سياسيًا»

وأشار إلى أن جهاز المخابرات الوطني قلل من أهمية البعد السياسي لعمليات التنصت على الهاتف، التي وإن كانت تمتثل للقانون، فإنها «غير مقبولة سياسيًا».

وقال أندرولاكيس، عضو البرلمان الأوروبي منذ 2014، الذي انتُخب زعيمًا لحزب «باسوك» في ديسمبر 2021، يوم الجمعة، إنه علم أن جهاز المخابرات تنصت على محادثاته في أواخر العام 2021.. ولم يكشف مصدر معلوماته.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، استقال مدير المخابرات باناجيوتيس كونتوليون، ومدير مكتبه جريجوريس ديميترياديس بشكل مفاجئ بسبب القضية.

وحزب «باسوك» الاشتراكي، هو ثالث أكبر حزب سياسي في اليونان، وكان لعقود المنافس السياسي الرئيسي لحزب ميتسوتاكيس المحافظ، حزب «الديمقراطية الجديدة».