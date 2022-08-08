Atwasat

رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 04:36 مساء
رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض
ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطاب للأمة اليوم الإثنين، إنه لم يكن يعلم بشأن تنصت جهاز المخابرات بالبلاد على زعيم الحزب الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس في العام 2021، في محاولة لأن ينأى بنفسه عن فضيحة سياسية متنامية.

وأثارت القضية، التي تفجرت الأسبوع الماضي، ضجة طالبت على أثرها أحزاب المعارضة بإجراء تحقيق شامل، ووصفت ما حدث بأنه مثل فضيحة «ووترجيت» السياسية الشهيرة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- استقالة مدير الاستخبارات اليونانية على خلفية فضيحة تجسس

واعتذر رئيس الوزراء، الذي يواجه حزبه معركة من أجل إعادة انتخابه العام المقبل، لأندرولاكيس يوم السبت، قائلًا إنه لم يكن على علم بما فعله جهاز المخابرات ولم يكن ليوافق عليه.

وأضاف ميتسوتاكيس، في خطابه الذي بثه التلفزيون الإثنين، «ما حدث ربما كان قانونيًا، لكنه كان خطأ.. لم أكن أعلم بهذا الأمر ومن البديهي أنني لم أكن لأسمح به أبدًا».

وقال إنه علم فقط بعمليات التنصت على هاتف أندرولاكيس «قبل أيام قليلة»، وأعلن أيضًا إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات جهاز المخابرات الوطني وتعزيز الشفافية بشأن ممارساته.

التنصت على الهاتف «غير مقبول سياسيًا»
وأشار إلى أن جهاز المخابرات الوطني قلل من أهمية البعد السياسي لعمليات التنصت على الهاتف، التي وإن كانت تمتثل للقانون، فإنها «غير مقبولة سياسيًا».

وقال أندرولاكيس، عضو البرلمان الأوروبي منذ 2014، الذي انتُخب زعيمًا لحزب «باسوك» في ديسمبر 2021، يوم الجمعة، إنه علم أن جهاز المخابرات تنصت على محادثاته في أواخر العام 2021.. ولم يكشف مصدر معلوماته.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، استقال مدير المخابرات باناجيوتيس كونتوليون، ومدير مكتبه جريجوريس ديميترياديس بشكل مفاجئ بسبب القضية.

وحزب «باسوك» الاشتراكي، هو ثالث أكبر حزب سياسي في اليونان، وكان لعقود المنافس السياسي الرئيسي لحزب ميتسوتاكيس المحافظ، حزب «الديمقراطية الجديدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ

«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عدد قياسي من اللاجئين في فنلندا إثر الحرب في أوكرانيا
عدد قياسي من اللاجئين في فنلندا إثر الحرب في أوكرانيا
الكرملين: لا أساس لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
الكرملين: لا أساس لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
مقتل 4 جنود ومدنيَين في هجوم على معسكر للجيش المالي
مقتل 4 جنود ومدنيَين في هجوم على معسكر للجيش المالي
الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة زابوريجيا النووية
الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة ...
الاتحاد الأوروبي: طرح نص نهائي للاتفاق النووي مع إيران.. والمفاوضات انتهت
الاتحاد الأوروبي: طرح نص نهائي للاتفاق النووي مع إيران.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»
بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
المزيد
وزير الخارجية الأميركي: لا نريد التفوق على أحد في الشراكة مع أفريقيا
وزير الخارجية الأميركي: لا نريد التفوق على أحد في الشراكة مع......
رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض
رئيس الوزراء اليوناني ينفي علمه بالتنصت على زعيم حزب معارض...
إيران: سنقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي
إيران: سنقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي...
الاتحاد الأوروبي: طرح نص نهائي للاتفاق النووي مع إيران.. والمفاوضات انتهت
الاتحاد الأوروبي: طرح نص نهائي للاتفاق النووي مع إيران.. ......
الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة زابوريجيا النووية
الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط