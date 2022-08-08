إيران: سنقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أن النص النهائي الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه في مباحثات إحياء الاتفاق النووي «لا يزال قيد المراجعة»، وأنها ستقدم آراء إضافية بشأنه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، لم تذكر اسمه، أن طهران أبلغت الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، الذي يتولى تنسيق المباحثات ردها الأولي على النص المقترح، مضيفًا: «بطبيعة الحال، هذه البنود تحتاج إلى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الإضافية واعتباراتنا إلى المنسق والأطراف الأخرى»، وفق وكالة «فرانس برس».