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الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 03:39 مساء
الكرملين يطالب الغرب بالضغط على أوكرانيا للتوقف عن قصف محطة زابوريجيا النووية
محطة «زابوريجيا» الواقعة جنوب أوكرانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن الدول الغربية التي لها نفوذ، يجب أن تضغط على أوكرانيا لتوقف قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا.

وفي اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قصف المحطة «خطير لأبعد حد»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال بيسكوف «نتوقع من الدول التي لها نفوذ كامل على القيادة الأوكرانية أن تستخدم هذا النفوذ من أجل الابتعاد عن مواصلة مثل هذا القصف».

وتبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات في الأيام الماضية، بتوجيه ضربات بالقرب من المحطة الموجودة في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

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يوم الجمعة، قال المسؤولون المعينون من قبل روسيا في بلدة إنرهودار القريبة إن القصف الأوكراني ألحق أضرارا بخطوط كهرباء تخدم المحطة.

المحطة تعمل بصورة طبيعية
ونقلت وكالة إنترفاكس، اليوم الإثنين، عن رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا لمنطقة زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، قوله إن المحطة تعمل بصورة طبيعية.

وطالب رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم، بإعلان محطة زابوريجيا منطقة خالية من الأنشطة العسكرية تحت سيطرة قوات أجنبية لحفظ السلام.

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