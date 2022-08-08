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مقتل 4 جنود ومدنيَين في هجوم على معسكر للجيش المالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 03:18 مساء
مقتل 4 جنود ومدنيَين في هجوم على معسكر للجيش المالي
جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين. 28 فبراير 2020. (أ ف ب)
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أسفر هجوم نُسب إلى جماعات مسلحة، الأحد، على بلدة تيسيت، التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن مقتل أربعة جنود على الأقل ومدنيين اثنين وخمسة مهاجمين، على ما أورد الجيش المالي.

وقالت عدة مصادر في المكان، فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية لوكالة «فرانس برس»، إن الحصيلة قد تكون «أكثر بكثير» بالنسبة للجيش المالي.

والمدنيان هما مسؤولان محليان منتخبان، وفق ما ذكر أقاربهما لوكالة «فرانس برس».

وتشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان، فيما تقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة على الجانب المالي من المثلث الحدودي.

والمثلث الحدودي هو الهدف المفضل لجماعتين مسلحتين تنشطان فيه هما «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة.

المدنيون عالقون بين فكي كماشة
وغالبا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون أعمالا انتقامية يشنها المسلحون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو.

ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية مسلحة في شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف.

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جعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020، عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية، على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلا من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.

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