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الكرملين: لا أساس لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:45 مساء
الكرملين: لا أساس لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
صورة أرشيفية تجمع بوتين وزيلينسكي في فرنسا، 9 ديسمبر 2019. (الإنترنت).
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أكد الكرملين، اليوم الإثنين، عدم وجود أي منطلق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول المقترحات التركية للتوسط في محادثات السلام، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد «قاموا بما يلزم»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور، إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.

«الوفد الأوكراني أصبح خارج الصورة»
وقال بيسكوف، اليوم الإثنين، «الوفد الأوكراني أصبح خارج الصورة ولا توجد عملية تفاوض الآن».

وأضاف «أما بالنسبة لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي، فلن يكون ذلك ممكنا إلا بعد أن تقوم الوفود بما يلزم.. هذا ليس بالإمكان حاليا، لذلك لا يمكن طرح شروط مسبقة ضرورية للاجتماع».

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