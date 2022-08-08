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عدد قياسي من اللاجئين في فنلندا إثر الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:01 مساء
عدد قياسي من اللاجئين في فنلندا إثر الحرب في أوكرانيا
صورة ملتقطة لبحيرة لابيرانتا في فنلندا, 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
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استقبلت فنلندا، عددا قياسيا من طالبي اللجوء إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا فاق ذاك المسجل في 2015 في خضم أزمة الهجرة، وفق ما كشفت السلطات الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن خدمة الهجرة الفنلندية أنه «بتاريخ الرابع من أغسطس، قدم 35074 شخصا فارين من أوكرانيا بسبب الهجوم العسكري الروسي وطلبوا حماية موقتة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسجل أكثر من 37 ألف شخص أسماءهم في سجل الاستقبال، «وهو عدد لم يتم بلوغه في السابق».

ثلث الفارين من أوكرانيا أطفال
وكان المجموع القياسي السابق المسجل في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا، بواقع 32 ألفا وجرى تسجيله خلال أزمة الهجرة في 2015، وأوضحت خدمة الهجرة أن «ثلث الفارين من أوكرانيا هم أطفال»، فيما عالجت الخدمة حوالي 95% من الطلبات، متعاملة مع 33480 طلب حماية موقتة.

وحصل ما مجموعه 33231 شخصا على الحماية، في حين رُفض أقل من 1% من الطلبات.

- الأمم المتحدة: 6 ملايين أوكراني هربوا من الحرب للخارج

وأوضحت خدمة الهجرة أن «هؤلاء الذين تلقوا جوابا سلبيا هم مواطنون يأتون من بلد آخر غير أوكرانيا»، ويحق لأي شخص العمل في فنلندا فور تسجيل طلبه للحماية المؤقتة.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سُجل أكثر من 6,3 ملايين لاجئ من أوكرانيا في أوروبا.

وإثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت فنلندا المحاذية لروسيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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