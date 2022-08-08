الكرملين يتهم كييف بقصف محطة زابوريجيا النووية ويحذر من «عواقب كارثية»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الكرملين الإثنين، قوات كييف بالوقوف خلف قصف محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، محذرا من «عواقب كارثية» على أوروبا، في وقت تتهم كييف الجيش الروسي بقصف منشآت المحطة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية «من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. قد ينطوي على خطورة قصوى»، و«قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

غوتيريس يدعو لوقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل «انتحاري»، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

- غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن «أي هجوم على محطات الطاقة النووية هو أمر انتحاري»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف «آمل بأن تنتهي هذه الهجمات.. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة» زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشنها.