غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل «انتحاري»، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن «أي هجوم على محطات الطاقة النووية هو أمر انتحاري»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف «آمل بأن تنتهي هذه الهجمات.. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة» زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشنها.

ومنذ أسبوع، يُواصل غوتيريس التعبير عن قلقه حيال المخاطر النووية على البشرية.

زيلينسكي يطالب برد دولي أقوى تجاه «الإرهاب النووي» الروسي

والأحد، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه بـ«الإرهاب النووي» الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

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قال الرئيس الأوكراني على «تويتر»، إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى فرض عقوبات على الصناعة والوقود النوويين الروسيين، بحسب وكالة «يورو نيوز».

لكن روسيا نفت في وقت سابق اليوم، مسؤوليتها عن الضربات التي وقعت قرب مفاعل نووي في زابوريجيا في أوكرانيا، متهمة بدورها نظام الرئيس زيلينسكي بانتهاج «الإرهاب النووي».