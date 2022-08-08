أوكرانيا تستهدف جسرا استراتيجيا في مدينة خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت القوات الأوكرانية من جديد ليل الأحد إلى الإثنين، جسرا مهما في خيرسون، المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات في كييف.

وقال النائب المحلي سيرغي خلان، عبر «فيسبوك»، «يا لها من ليلة للمحتلين في منطقة خيرسون.. ضربات استهدفت منطقة جسر أنتونوفسكي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية ناتاليا غومينيوك هذه الضربات، قائلة للتلفزيون الأوكراني «الضربات التي نفذناها على مدى عدة أيام حققت نتائج.. التأثيرات ضخمة على جسري أنتونوفسكي وكاخوفسكي».

جسر استراتيجي وممر رئيسي للإمدادات

ويعتبر جسر أنتونوفسكي في ضواحي خيرسون، استراتيجيا وممرا رئيسيا للإمدادات، لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون، وجرى استهدافه بالفعل وتدميره جزئيا في 27 يوليو، مما أجبر الجيش الروسي على إعادة تنظيم خط سير إمداداته.. وتعين عليه بشكل خاص، تركيب جسور متحركة.

وتقع مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل اسمها، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للغزو الروسي.

وتعتبر المنطقة رئيسية للزراعة الأوكرانية، واستراتيجية لأنها تقع عند حدود شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

ومن خلال السيطرة عليها، تمكنت روسيا من إقامة جسر بري لربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية ومناطق أوكرانية أخرى تحتلها، وتخطط السلطات الروسية، لإجراء استفتاء على ضم خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة.