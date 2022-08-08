بريطانيا: روسيا تزرع ألغاما مضادة للأفراد في دونباس

القاهرة - بوابة الوسط

رجحت بريطانيا، اليوم الإثنين، «بشدة» أن روسيا تزرع ألغاما مضادة للأفراد على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك دون الاستشهاد بأدلة.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية على «تويتر»، أن روسيا حاولت على الأرجح في دونيتسك وكراماتورسك، استخدام ألغام (بي.إف.إم-1) و(بي.إف.إم-1إس) المضادة للأفراد، والتي يطلق عليها عادة «لغم الفراشة»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقالت الوزارة في نشرتها الدورية إن هذه «أسلحة عشوائية مثيرة للجدل».

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