بايدن يشيد بإقرار مجلس الشيوخ خطته للمناخ والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، بإقرار مجلس الشيوخ خطّته الضخمة للمناخ والصحة، بعد 18 شهرًا من المفاوضات الشاقة.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي: «تطلّب الأمر كثيرًا من التنازلات. تحقيق الأمور الهامة يتطلّب ذلك بشكل شبه دائم. يتعين على مجلس النواب أن يقر الخطة بأسرع وقت ممكن، وأنا أتطلع إلى توقيع النص ليصبح قانونا نافذًا»، بحسب «فرانس برس».

- مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحًا سيد البيت الأبيض انتصارًا مرحليًا مهمًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وستحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول العام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.