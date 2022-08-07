مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحًا سيد البيت الأبيض انتصارًا مرحليًا مهمًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وستحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول العام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.

بموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. ويحصل على تغطية نسبتها 30% لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي، والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.