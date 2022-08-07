بلينكن يصل جوهانسبرغ في جولة أفريقية تستهدف النفوذ الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى البلد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتخذت جنوب أفريقيا، موقفًا محايدًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.

ويلتقي بلينكن الإثنين وزيرة الخارجية ناليدي باندور، لإصدار عدة إعلانات تتعلق بالاستراتيجية الأفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، على ما أعلنت بريتوريا في بيان.

وتتناول المحادثات «التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي»، حسب البيان.

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ورأى رئيس معهد الدراسات الأمنية، فونتيه أكوم، ومقرّه بريتوريا، أن زيارة بلينكن ستساعد الولايات المتحدة على فهم موقف جنوب أفريقيا، لكنّها تهدف أيضًا إلى «تقريب جنوب أفريقيا إلى المعسكر الغربي»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى «زيادة التزاماتها الدبلوماسية» عبر استراتيجيتها الأفريقية الجديدة.

وتنتمي جنوب أفريقيا إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين.

التعاون في مواجهة «الأفعال الأنانية» للدول الغربية

وفي يونيو، حثّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول «بريكس» على التعاون في مواجهة «الأفعال الأنانية» للدول الغربية التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو لشنها حربًا على أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الأميركية نهاية يوليو الماضي، أن بلينكن سيحاول أن يثبت «للدول الأفريقية أن لديها دورًا جيوسياسيًا أساسيًا وأنها حليفة مهمّة جدًا في المسائل الأكثر إلحاحا في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية».

ويزور بلينكن بعد جوهانسبورغ، كلًا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم رواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردي «حركة 23 مارس» (إم23) وهو ما تنفيه كيغالي.

وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأميركي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.

وكانت الدبلوماسية الأميركية في أفريقيا تتركز قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، على المنافسة مع الصين التي وظفت استثمارات مهمة في البنى التحتية في القارة الأفريقية، دون أن ترفق استثماراتها بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما تفعل الولايات المتحدة.