زيلينسكي يدعو إلى رد دولي أكثر صرامة على «إرهاب روسيا النووي»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه بـ«الإرهاب النووي» الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني على «تويتر»، إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى فرض عقوبات على الصناعة والوقود النوويين الروسيين، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأوضحت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق، إن عاملًا أُصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مساء السبت.

وفي وقت سابق الجمعة، قال زيلينسكي، إنه ينبغي لروسيا أن «تتحمل المسؤولية» عن «العمل الإرهابي» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، التي استهدفتها ضربات يتبادل الأوكرانيون والروس الاتهامات بشأنها، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: ينبغي لروسيا أن تتحمل المسؤولية عن العمل الإرهابي في محطة زابوريجيا

وصرح زيلينكسي الجمعة، قائلًا: «اليوم، أحدث المحتلون وضعًا عالي المخاطر بالنسبة إلى أوروبا جمعاء، فهم ضربوا مرتين محطة زابوريجيا النووية. وكل قصف من هذا النوع هو جريمة مشينة، عمل إرهابي... وينبغي لروسيا أن تتحمل مسؤولية قيامها بتهديد محطة نووية».