«الدفاع الأوكرانية»: روسيا تقصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إن الجيش الروسي قصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة الممتد من شرق البلاد إلى جنوبها الغربي في خيرسون.

ونقلت «رويترز» عن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية حاولت الهجوم على ستة محاور مختلفة.

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تقول وزارة الدفاع الأوكرانية إنها صدت الهجمات الروسية على المحاور الستة.