«الدفاع الأوكرانية»: روسيا تقصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إن الجيش الروسي قصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة الممتد من شرق البلاد إلى جنوبها الغربي في خيرسون.
ونقلت «رويترز» عن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية حاولت الهجوم على ستة محاور مختلفة.
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تقول وزارة الدفاع الأوكرانية إنها صدت الهجمات الروسية على المحاور الستة.
الجيش الأوكراني «حقق نتائج قوية»
وفي كلمته الليلية المعتادة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني «حقق نتائج قوية» خلال الأسبوع الماضي، ودمر مخازن الأسلحة والإمدادات اللوجستية للجيش الروسي.
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