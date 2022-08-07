«الداخلية التركية» تطلق عملية في ولاية ماردين ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني، في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن الوزارة، أن 528 عنصرًا أمنيًا يشاركون في العملية، التي تأتي في إطار سلسلة عمليات رامية لاجتثاث المنظمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

عمليات أمنية متكررة

وتطلق السلطات التركية بصورة متكررة عمليات أمنية في مناطق جنوب شرق البلاد ضد مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني».

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و«حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للبيانات التركية، قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا.