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الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة «أمر مؤسف»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 11:19 صباحا
الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة «أمر مؤسف»
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أ ف ب)
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أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة «أمر مؤسف».

وكتب کنعاني، على موقع «تويتر»: «صمت المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان ضد جرائم الصهاينة في غزة أمر مؤسف»، بحسب وكالة «د ب أ».

واستغرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إعلان وزارة الخارجية الأميركية «دعمها الكامل» لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قائلًا: «من المؤسف أن المطالبين الزائفين بحقوق الإنسان يدعمون جرائم نظام الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم تحت عنوان (الدفاع عن النفس)».

ارتفاع حصيلة «الشهداء» في العدوان الإسرائيلي على غزة
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة «الشهداء» في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى 32، بينهم ستة أطفال.

الاحتلال يرفع حصيلة «شهداء» غزة إلى 32 شخصا ويأسر 20 من «الجهاد» بالضفة

وكشفت الوزارة أن الغارات، التي يشنها الاحتلال منذ الجمعة، أودت بحياة هؤلاء الأشخاص، وأسفرت عن 215 جريحًا. وتعترض السلطات الإسرائيلية على هذه الحصيلة، زاعمة من جانبها أن أطفالًا فلسطينيين قتلوا السبت بصاروخ أطلقته حركة «الجهاد» باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.

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